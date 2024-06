A região da segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv (cidade do tamanho de Porto Alegre, no nordeste ucraniano, próximo à fronteira com a Rússia), está sob forte bombardeio há dias. E o Ministério de Defesa russo reivindicou, no domingo (9), a captura de quatro localidades nessa mesma área, na maior ofensiva terrestre sofrida por essa região desde fevereiro de 2022, quando tropas russas tentaram tomar a metrópole (também conhecida como Cracóvia). Os ataques não poupam civis.