Donald Trump chegou, nesta segunda-feira (22), a um tribunal de Nova York onde as equipes de acusação e de defesa estavam preparadas para iniciar a fase oral do primeiro julgamento criminal contra um ex-presidente dos Estados Unidos. O juiz ordenou que Trump, 77 anos, comparecesse ao tribunal de Manhattan durante o julgamento, no qual é acusado de ocultar o pagamento para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô.