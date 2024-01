A onda de violência no Equador, com ações coordenadas de criminosos que provocaram explosões, sequestraram policiais, chegando até a invadir uma emissora de TV durante uma transmissão ao vivo, gerou pânico em diversas cidades na terça-feira (9). Em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (10), o jornalista Esteban Ávila contou como está o clima no país.