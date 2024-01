Pelo menos 10 pessoas, incluindo dois policiais baleados em Nobol, na província equatoriana de Guayas, morreram até agora na onda de violência desencadeada por facções criminosas no Equador, de acordo com informações da imprensa local divulgadas nesta quarta-feira (10).



As duas últimas mortes relatadas nos ataques registrados na terça-feira (9), são dois policiais "vilmente assassinados por criminosos armados" em Nobol, afirmou a Polícia Nacional do Equador.