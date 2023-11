O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta terça-feira (28) na Arábia Saudita para se reunir com o príncipe-herdeiro Mohammed bin Salman. Governante de fato do maior exportador mundial de petróleo, bin Salman, 38 anos, tornou-se conhecido no Brasil este ano por ser peça no esquema de joias doadas para o ex-presidente Jair Bolsonaro que entraram ilegalmente no país. A nível mundial, o príncipe é suspeito de estar envolvido no assassinato de um jornalista opositor em 2018.