O conflito invisível do Oriente Médio Iêmen começa a negociar fim de guerra apontada pela ONU como a maior crise humanitária do mundo Rebeldes e governo local do Iêmen estão reunidos pela primeira vez desde 2016, na Suécia. De acordo com a ONG Save the Children, 85 mil crianças morreram de fome ou doenças em três anos