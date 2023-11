O Hamas libertou 12 reféns nesta terça-feira, 28, no quinto dia de trégua entre o grupo terrorista e Israel, após um acordo intermediado por Catar, Estados Unidos e Egito, segundo informações das Forças de Defesa de Israel (FDI). Dentre os sequestrados, dez são israelenses e dois são tailandeses, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu.