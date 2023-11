Três irmãos israelenses reencontraram o cão de estimação logo que voltaram para casa, em 26 de novembro. Oria, quatro anos, Yuval, oito anos, e a irmã mais velha, Ofri Brodtz, de 10 anos, foram sequestrados pelo Hamas no início de outubro. Eles foram libertos na trégua do conflito, que começou no dia 24 de novembro.