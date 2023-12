Israel e Hamas libertaram prisioneiros e reféns na noite de quinta para sexta-feira (1º), horas antes do vencimento da trégua entre ambas as partes na Faixa de Gaza. No sétimo dia do acordo, o Exército e o gabinete do primeiro-ministro israelense anunciaram que um novo grupo de seis israelenses foram libertados e chegaram a Israel, juntando-se a outras duas reféns libertadas horas antes.