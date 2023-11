O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira, que está em negociação a libertação de um brasileiro mantido refém pelo grupo terrorista Hamas. A Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo federal confirmou que se trata de um brasileiro com nacionalidade israelense, mas não informou nome nem mais detalhes sobre o homem. As informações são do jornal O Globo.