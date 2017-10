A polícia japonesa encontrou nove corpos, sendo dois decapitados, em um apartamento no subúrbio sul de Tóquio, revela a imprensa japonesa nesta terça-feira.

Os agentes detiveram Takahiro Shiraishi, 27 anos, em um apartamento situado em Zama, no sul da capital.

De acordo com o canal estatal NHK, Shiraishi afirmou à polícia: "Eu os matei e fiz algumas coisas com os corpos para ocultar as provas".