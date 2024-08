O Ministério Público do Rio Grande do Sul abriu nova investigação contra a escola de atores Elite Acting, de Porto Alegre. O expediente é feito pela Promotoria de Defesa dos Direitos do Consumidor da Capital, que decidiu pela apuração após o Grupo de Investigação da RBS (GDI) mostrar reportagem em que colheu reclamações de 40 ex-alunos que se sentem lesados pela empresa.