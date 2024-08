Escola de atores que teria descumprido contratos com alunos foi alvo de inquérito do MP em 2021

A escola de atores Elite Acting, que é alvo de reclamações e processos judiciais de mais de 70 ex-alunos por descumprimento de contrato, já havia sido investigada em inquérito civil do Ministério Público em 2021, após denúncia sobre a forma de captar alunos. À época, uma mulher procurou a Promotoria Especializada no Direito do Consumidor para relatar que teria sido "vítima de golpe" da empresa após o filho ter sido chamado via redes sociais para uma audição.