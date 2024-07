Gratuidade violada Notícia

Apesar da promessa de desconto da prefeitura, moradora de Nova Hartz pagou valor de particular por consulta com neurologista pediátrico

Secretaria Municipal da Saúde encaminhava pacientes do Sistema Único de Saúde para fazer exames e atendimentos com especialistas em clínicas privadas. O pagamento teria de ser efetuado pelo usuário, com promessa de abatimento. Prefeitura informava que guia de convênio garantia desconto, o que nem sempre foi observado. Por lei, o atendimento no SUS é inteiramente gratuito