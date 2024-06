Gratuidade violada Notícia

Em Nova Hartz, pacientes do SUS têm de pagar por exames e consultas com especialistas

Usuários da rede pública de saúde do município do Vale do Sinos são encaminhados para estabelecimentos privados e precisam pagar por atendimentos com médicos e por análises laboratoriais ou de maior complexidade. Prática é irregular, alerta Ministério da Saúde