A Polícia Civil está investigando um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre por omissão de socorro. Uma gravação obtida pelo GDI mostra que ele teria desligado o telefone intencionalmente enquanto conversava com a filha de uma idosa que precisava de atendimento de urgência no Bairro Belém Velho, Zona Sul de Porto Alegre.