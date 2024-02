A farra das escalas descumpridas no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mostrada pelo colega do Grupo de Investigação da RBS (GDI) Giovani Grizotti, já tem culpados apontados em sindicância interna do governo do Estado. Os responsáveis, segundo a investigação administrativa, são os diretores da regulação estadual da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), os coordenadores da central de atendimento do Samu, dois médicos reguladores e — pasme! — o enfermeiro que repassou as informações do caso.