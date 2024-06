Gratuidade violada Notícia

Auditoria do SUS abre apuração sobre cobranças a pacientes em Nova Hartz

Usuários do Sistema Único de Saúde no município precisam desembolsar valores para exames e consultas com especialistas. Por lei, o atendimento no SUS é inteiramente gratuito. É vedado instigar, orientar ou pressionar o usuário a aderir a meios em que ele precise fazer pagamentos. Processo administrativo pode levar ao ressarcimento dos cidadãos lesados