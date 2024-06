Em Porto Alegre Notícia

Empresa é flagrada preparando produtos atingidos pela enchente para serem recolocados à venda

Equipe de reportagem do GDI registrou o momento em que mercadorias como tubos de creme dental e latas de refrigerante e cerveja eram lavadas e armazenadas na garagem do dono da empresa, no bairro Santa Tereza. Uma operação policial cumpriu buscas nesta sexta-feira (28) em cinco endereços ligados ao dono da recicladora

28/06/2024 - 13h04min Atualizada em 28/06/2024 - 14h08min