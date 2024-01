Por valores que oscilam de R$ 75 a R$ 200, golpistas oferecem na internet Carteira Nacional de Habilitação (CNH) digital falsa. Por meio de troca de mensagens no Telegram, enviam modelo dos documentos aos interessados. Mas eles admitem ao possível cliente que, apesar da obtenção da CNH, os dados dele não vão constar no sistema do Detran.