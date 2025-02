Defesa de Leandro Boldrini entra com ação para anular processo que cassou registro profissional de médico

Boldrini está impedido frequentar o programa de residência médica no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM).

A defesa de Leandro Boldrini , condenado pela morte do filho Bernardo Uglione Boldrini, ingressou nesta segunda-feira (24) com ação para anular o processo ético-disciplinar que resultou na proibição de Boldrini de atuar como médico.

Com a decisão do CFM, Boldrini ficou impedido de seguir frequentando o programa de residência médica no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), subordinado à Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), onde atuava desde o ano passado.