Com 350 destelhamentos, Tavares decreta situação de emergência após temporal

Situação pelo Estado

Até o momento, há registro de estragos em ao menos 20 cidades do RS em decorrência do temporal. Foram adicionados à lista oficial da Defesa Civil nesta terça-feira os municípios de São Valentim do Sul, no Vale do Taquari, Inhacorá e Barra do Guarita, no Noroeste, e Benjamin Constant do Sul, no Norte do Estado. Todas relatam problemas de destelhamento de imóveis.