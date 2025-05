Vasco acerta a contratação do técnico Fernando Diniz até o final de 2026

Fernando Diniz será o novo técnico do Vasco. Clube e treinador acertaram os últimos detalhes do contrato nesta quinta-feira. O técnico chega quase duas semanas após a demissão de Fábio Carille. O compromisso do treinador é válido até o final de 2026.

Agora, Diniz chega ao Vasco com o clube na 11ª posição da Série A. Não há certeza sobre a estreia do treinador.

O time ainda briga pela classificação na Sul-Americana, após sofrer uma goleada para o Puerto Cabello, por 4 a 1, a primeira derrota para um time venezuelano na história do time. Na Copa do Brasil, o Vasco empatou com o Operário-PR no primeiro jogo da terceira fase. Os times jogam a volta, em São Januário, dia 20.