Temporal causa estragos e deixa diversos pontos sem luz no Estado 

Rua Martin Luther King foi bloqueada pelo corpo de bombeiros na madrugada desta segunda-feira (17). Marcos Pacheco / RBSTV

As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram parte do Rio Grande do Sul na neste domingo (16) causaram estragos em diversos pontos do Estado.

Em Osório, no Litoral Norte, a lona de um circo desabou durante o temporal. Cerca de 200 pessoas estavam no local e 10 ficaram feridas sem gravidade. Elas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e ao hospital da cidade.

Já em Tramandaí, segundo a Defesa Civil, um problema na subestação de energia elétrica da cidade causa desabastecimento no município.

Na região sul do Estado, pelo menos cem casas foram danificadas em função da queda de granizo. Em Porto Alegre, há registros de falta de luz em diversos bairros, especialmente na zona Norte.

Na Capital

Diversas regiões da cidade apresentaram falta de luz entre a noite de domingo e a madrugada esta segunda-feira (17). Um dos casos foi registrado na rua Rua Martin Luther King, no bairro São Sebastião, na zona norte de Porto Alegre. Na altura do número 185 um transformador pegou fogo e os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.

Uma das casas afetadas pela falta de energia causada pelo incidente com o transformador foi a da aposentada Vera Rauber, de 73 anos. Ela tem um filho de 37 anos com paralisia cerebral, que precisa de aparelhos para respirar 24h por dia.

— Ele é um homem, maior do que eu e com a minha idade não consigo colocá-lo no carro. Graças a Deus eu tenho gerador, mas ele funciona apenas por algumas horas. Não sei o que farei se continuar sem energia em casa — disse a idosa.

Segundo Vera, há quase um mês equipes da CEEE Equatorial vão ao local para fazer manutenção no transformador, mas hoje ela não foi atendida ao ligar para a empresa.

Mesmo após as chamas estarem controladas, os bombeiros aguardavam equipes da Equatorial. A rua permanecia bloqueada pela guarnição, por conta do risco de novo curto circuito no poste energizado.

Em outro ponto da zona Norte, a rua Fernando Abbot, no bairro Cristo Redentor, foi interditada. Postes estavam inclinados na via, com risco de queda.

Postes ficaram inclinados após os fortes ventos que atingiram Porto Alegre. Lisielle Zanchettin / Especial GZH

No Litoral Norte

Segundo a Coordenadoria da Defesa Civil no Litoral Norte, há falta de luz m diversas regiões do município, devido a um problema na subestação de energia de Tramandaí.

Região Sul

Em Tavares, houve queda de granizo e várias casas ficaram com os telhados danificados. Já em Osório, um circo teve sua estrutura danificada. Não há informações sobre o número de feridos.

Conforme informações da Defesa Civil de São Lourenço do Sul, houve chuva e precipitação de granizo nas localidades rurais de Cerrito, Benedito, Sesmaria, Taquaral, Santana e parte da Harmonia. Cerca de 100 casas tiveram danos nos telhados.