Alerta do Inmet para chuva forte no Rio Grande do Sul segue para o início da semana. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A penúltima semana de fevereiro vai começar com a frente fria avançando sobre a costa do Rio Grande do Sul. Devido à condição, todo o Estado está sob alerta de tempestade. Apesar disso, a temperatura deve seguir elevada, o que mantém a sensação de abafamento em todas as regiões.

O alerta de tempestade, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), iniciou às 10h deste domingo (16) e tem duração de 24 horas. Há possibilidade de ventos intensos, podendo alcançar 60 quilômetros por hora, chuva de até 50 milímetros e queda de granizo.

Apesar do alerta, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. A condição é válida para todo território gaúcho, catarinense e parte do paranaense e paulista.

Começo da semana

Na segunda-feira (17), a massa de ar frio passa a indicar uma baixa mobilidade, o que reforça a instabilidade que atua sobre o Estado e deixa a chuva mais persistente. Entre o fim da madrugada e o decorrer da manhã, haverá condição para chover nas áreas da Campanha Gaúcha, Fronteira Oeste, Sul, Região Central e Região Metropolitana.

No decorrer das horas, os termômetros devem seguir com elevação expressiva e as instabilidades ganham força. As condições aumentam o risco de chuva forte, persistente e volumosa, o que favorece a ocorrência de transtornos.

Tendência para os demais dias

Entre terça-feira (18) e quarta-feira (19), a frente fria deve começar a avançar e se afastar sobre a costa do Estado. Diante deste cenário, a condição do tempo permanece instável, especialmente nas regiões do Planalto, Serra e Litoral Norte. A chuva nestes locais poderá ser de intensidade moderada a forte.

No Centro e no Sul do Estado, ainda haverá condições para pancadas localizadas e mal distribuídas. Isso ocorre porque ainda terá certa umidade no local, mas não é esperada uma chuva significativa.

Na Serra, a condição de tempo instável deve seguir ao longo de terça-feira e quarta-feira. A frente fria que está sobre o RS começa a se deslocar para a costa, mas segue favorecendo a formação de nuvens carregadas. Existe possibilidade de chuva potencialmente forte em alguns municípios da região.

Veja a previsão para a sua região nesta segunda-feira (17):

Região Metropolitana

O tempo será instável e chuvoso ao longo do dia. Pela manhã, deve haver episódios de chove e para, sendo que a chuva pode persistir e se intensificar em alguns intervalos. A condição estimula o registro de volume elevado. Em Porto Alegre, a máxima será de 28ºC e mínima, de 23ºC.

Litoral Norte

O dia começa com sol entre nuvens e possibilidade de chuva ainda pela manhã. A tarde será chuvosa. À noite deve ter temporal. Em Torres, os termômetros ficam entre 23ºC e 29ºC.

Serra

O amanhecer será de céu parcialmente encoberto, com possibilidade de chuva no fim da manhã. A instabilidade pode ganhar força, favorecendo pancadas de chuva com raios em alguns pontos. À tarde a chuva se espalha, mas segue com chance de ser localmente forte seguida por raios e ventos. Em Caxias do Sul, as temperaturas ficam entre 22ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

A semana começa com sol e muitas nuvens. Há possibilidade de chuva na parte da manhã, temporal à tarde e de noite chuvosa. Em Alegrete, a temperatura mínima será de 23ºC e a máxima, de 32ºC.

Campanha

A previsão do tempo não traz a possibilidade de chuva. A manhã deve começar com nuvens, mas a tarde será ensolarada e noite de céu limpo. Em Bagé, os termômetros oscilam entre 22ºC e 29ºC.

Litoral Sul

A segunda-feira deverá ser chuvosa. A instabilidade deve parar à noite e a quantidade de nuvens diminui. Em Pelotas, mínima de 22ºC e máxima, de 29ºC.

Região Central

A manhã terá de chuva forte. Ao longo da tarde, devem ocorrer aberturas de sol, mas previsão de pancadas de chuva seguem até o final do dia. Em Santa Maria, as temperaturas ficam entre 23ºC e 31ºC.

Região Norte

A previsão é de que o dia comece com o sol aparecendo entre muitas nuvens e com chance de chuva ainda no final da manhã. Já a tarde será de temporal e a noite chuvosa. Em Erechim, a mínima será de 21ºC e a máxima, de 31ºC.

Região Noroeste

Há previsão de chuva durante todo o dia. Em Santa Rosa, a mínima será de 24ºC e a máxima, 33ºC.