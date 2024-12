Mais de 100 mil proprietários de veículos já pagaram o IPVA no RS nos dois primeiros dias de antecipação

A arrecadação nos primeiros dias atingiu R$ 163.461.309. A estimativa é de que o valor total chegue a R$ 5 bilhões. O montante é dividido pela metade entre o Estado e o município do licenciamento do veículo.

A consulta dos valores está disponível no site do Detran. O motorista pessoa física que pagar o imposto antecipado pode ter redução de até 28% no valor, considerando todas as possibilidades de desconto.