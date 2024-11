Carros guardados no Centro de Remoção e Depósito (CRD) do Detran de Taquari, no Vale do Taquari, foram flagrados rodando pela cidade por diversas vezes entre janeiro e outubro deste ano. Vídeos obtidos pelo Grupo de Investigação da RBS mostram até o dono do depósito dirigindo um dos veículos. O Detran abriu investigação e suspendeu as atividades da repartição.