A Polícia Civil indiciou 41 médicos da Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Porto Alegre que eram investigados por descumprir jornadas de trabalho. Entre eles, estão cinco coordenadores com envolvimento no esquema, além de uma sexta pessoa de fora do Samu, que teria tido acesso ao sistema interno com a permissão de um chefe, segundo as autoridades.