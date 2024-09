Da plantação à travessia das águas, da compra do grão à lavagem do dinheiro: como funciona o contrabando de soja na fronteira gaúcha

Empresários gaúchos inventaram um esquema azeitado para driblar o pagamento de impostos e lucrar bilhões. Contrabandeiam soja e milho desde a Argentina (muitas vezes, plantados por brasileiros naquele país), misturam com cereais produzidos legalmente no Brasil, pagam aos contrabandistas por meio de criptomoedas, criam empresas fictícias para dar ares de legalidade para a operação e multiplicam lucros em ações internacionais de comércio exterior. É o que apurou o Grupo de Investigação da RBS (GDI) ao longo do último ano, com flagrantes próprios e ao acompanhar ações da Brigada Militar, da Polícia Civil e da Polícia Federal.