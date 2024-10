A um ponto do líder Botafogo (57 a 56) e vindo de seis vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras espera manter a regularidade para as rodadas que restam a fim de buscar o terceiro título seguido do torneio. Para o meio-campista Maurício, o time precisa manter essa regularidade para aumentar ainda mais suas chances de faturar o Nacional.