Suspeito de participar de morte de homem dentro de pátio de delegacia na zona leste de Porto Alegre tem prisão convertida em preventiva

Foi convertida em preventiva a prisão do jovem de 24 anos suspeito de participar da morte de Daniel de Souza Ferreira, 45 anos. Ferreira foi assassinado a tiros no pátio da 1ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPHPP) de Porto Alegre, no bairro Partenon, na Zona Leste, na tarde de quarta-feira (30). O suspeito foi detido em flagrante horas depois do crime, na Vila Bom Jesus, também na zona leste da cidade. A conversão da prisão aconteceu na tarde de quinta, após audiência de custódia.