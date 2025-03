O que se sabe sobre o caso da mulher que confessou canibalismo após matar homem no litoral de São Paulo

Josefa foi presa em flagrante com o companheiro Robson Aparecido de Oliveira. Google / Reprodução

Josefa Lima de Sousa, 65 anos, conhecida como "Gringa", confessou ter assassinado um homem em situação de rua e comido órgãos dele em Peruíbe, no litoral de São Paulo na última sexta-feira (7).

Celso Marques Ferreira, 60 anos, foi encontrado com múltiplos ferimentos de arma branca. Além do homicídio, Josefa também afirmou ter consumido o coração e o pênis da vítima.

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte e apura se a idosa, também em situação de rua, teria utilizado os órgãos retirados para preparar uma sopa distribuída a outros moradores em situação de rua.

Entenda o caso

O corpo de Celso Marques Ferreira foi encontrado com ferimentos no pescoço, na região torácica e nas partes íntimas. Próximo ao cadáver, havia uma placa com os dizeres: "Estuprador pega gringa". "Gringa" é um dos apelidos de Josefa.

Ela confessou o crime à Polícia Civil. Em depoimento, a mulher disse que matou a vítima, que estava em situação de rua, com "a força do pensamento".

Josefa teria usado uma faca improvisada para abrir o coração do idoso, assim como o pênis. À polícia, afirmou que matou o homem por acreditar que ele abusava de crianças, mas não apresentou detalhes ou provas sobre a acusação. Após o assassinato, disse ter retirado e consumido órgãos da vítima, incluindo parte do coração e do pênis.

Quem é a mulher?

Josefa é conhecida pelos apelidos de "Gringa" e "Cigana". Ela acusou o homem de ter estuprado crianças, porém, não citou as supostas vítimas. Conforme registrado em boletim de ocorrência, ela também vive em situação de rua e disse usar drogas e bebida alcoólica.

De acordo com a suspeita, ela teria agido sozinha durante a madrugada de sexta-feira (7). Apesar disso, o companheiro dela, Robson Aparecido de Oliveira, 41 anos, foi preso após ser considerado suspeito. Além do casal, outros três moradores em situação de rua são investigados.

O casal foi acusado por outros moradores em situação de rua de matar a vítima com ajuda de outro homem, supostamente conhecido pelo apelido de "Negão". Conforme a equipe policial, Josefa tinha conflitos com a vítima.

Possível uso dos órgãos em sopa

Relatos de outros moradores em situação de rua levaram a polícia a investigar se os órgãos da vítima foram utilizados no preparo de uma sopa distribuída na região.

Testemunhas informaram que Josefa teria servido a refeição na manhã do crime, mas não souberam identificar os ingredientes utilizados. Durante as investigações, os agentes encontraram um braseiro com carvão e uma panela vazia.

Nota da Secretaria de Segurança Pública

A Secretaria de Segurança Pública informou ao Estadão que a delegacia de Peruíbe conduz as investigações para esclarecer o caso, registrado como homicídio.

"Policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de encontro de cadáver em via pública e, no local, encontraram um homem com múltiplos ferimentos por arma branca", declarou a pasta em nota.