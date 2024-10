Boas práticas no campo permitem equilíbrio entre a produção agropecuária e a natureza

Quando o compromisso de dar tempo para a terra descansar, de olhar o solo com zelo e de priorizar o equilíbrio entre a agricultura e a natureza viraram premissa em áreas de produção no noroeste gaúcho, uma verdadeira revolução se colocou em curso na maneira de produzir no Rio Grande do Sul. O exemplo assertivo vindo de propriedade na região de Cruz Alta virou referência e hoje coloca na vitrine a oportunidade de o agronegócio ser parceiro da descarbonização e da redução das emissões.