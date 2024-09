As apreensões de mercadorias ilegais ou por falta de pagamento de impostos que ingressaram no Rio Grande do Sul até agosto de 2024 diminuíram em comparação com o mesmo período do ano passado. Um levantamento feito pela Receita Federal a pedido da reportagem de Zero Hora indica que o montante do valor dos objetos recolhidos chega a R$ 62.389.000.