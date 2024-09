A prefeitura de Pelotas, no Sul do Estado, suspendeu as aulas da rede municipal até a próxima segunda-feira (30), devido aos estragos causados pelos temporais e diante dos novos prognósticos de chuva. São esperados até 300 milímetros nas próximas horas. O município decretou situação de emergência e está buscando recursos para que os danos sejam sanados.