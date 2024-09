Defesa Civil alerta para possibilidade de tempestade e alagamentos na Metade Sul

A instabilidade que já causou estragos em municípios da Fronteira Oeste, Campanha e Região Sul nos últimos dias, avança sobre o Rio Grande do Sul e poderá causar "tempestades isoladas, chuva persistente, rajadas de vento intenso e alagamentos pontuais" no centro-sul do Estado até as 20h desta quarta-feira (25), alertou a Defesa Civil. Além das áreas já afetas, o comunicado abrange Porto Alegre e municípios dos Vales, Missões, Região Metropolitana e faixas do Litoral Norte, Serra e Região Noroeste.