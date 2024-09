Porto Alegre pode registrar mais de cem milímetros de chuva em 48 horas. Com avanço de uma frente fria que causou estragos no extremo sul do Estado, a chuvarada na Capital ganhará força na noite desta quarta-feira (25) e será contínua e intensa durante toda a quinta-feira (26), segundo projeção da Climatempo. A instabilidade é resultado de um bloqueio atmosférico que impede o deslocamento da frente fria para o norte do Brasil.