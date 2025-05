Veranico deixa a temperatura 5ºC acima da média no RS a partir desta terça-feira

Um calor fora de época começa a se estabelecer sobre o Brasil, com influências sobre o Rio Grande do Sul. A terça-feira (6) terá o típico clima do veranico e será marcada por um padrão de tempo seco e temperatura acima da média na maior parte do Estado.

Os gaúchos devem ter uma tarde com índices de 5ºC ou mais acima da média para esta época do ano. Na Fronteira Oeste e parte do Sul, não dever ser tão quente. As temperaturas variam entre 3ºC e 5ºC acima do esperado.

Em São Borja, por exemplo, os termômetros podem chegar aos 30ºC. Em Estrela, Arroio do Meio e Itaqui, as máximas podem atingir os 29ºC. Já em Porto Alegre, a temperatura varia entre 18ºC e 26ºC.

A condição irá predominar sobre a maior parte do território gaúcho, pelo menos, até sexta-feira (9), motivada por um bloqueio atmosférico.

Chuva na faixa Oeste

Além do calorzinho fora de época, a chuva continua presente sobre parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira, concentrada na faixa Oeste, na região das Missões e Centro. No restante do Estado, o sol predomina ao longo do dia, com variações de nebulosidade, mas sem previsão de instabilidade.

De acordo com a Climatempo, são esperadas pancadas isoladas, que poderão ser fortes, especialmente na porção Oeste, Missões e no Sul. Já na área central, será menos intensa.

Alegrete deve registrar os maiores acumulados, com 23 milímetros previstos. Para Itaqui, são esperados cerca de 20 milímetros, enquanto em Barra do Quaraí e Maçambara, 19 milímetros.

Na quarta-feira (7), está previsto o avanço de uma nova frente fria, o que vai aumentar a chuva na metade sul do Estado. O risco de pancadas fortes cresce a partir da tarde e não se descarta a ocorrência de temporais.

O que é o veranico?

Fenômeno meteorológico comum em regiões como São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o veranico é um período de estiagem acompanhado por calor intenso e baixa umidade, ocorrido em estação chuvosa ou em pleno inverno.

Quando acontece, sua presença está associada às massas de ar seco e quente, ocasionadas por sistemas de alta pressão atmosférica. Com isso, o movimento de ar dificulta a formação e o desenvolvimento de nuvens.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (6)

Região Metropolitana

Dia de sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 18ºC e 26ºC.

Campanha

O sol é esperado o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva. Em Bagé, a mínima chega aos 17ºC e a máxima, aos 25ºC.

Fronteira Oeste

Terça-feira de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 19ºC e 27ºC.

Litoral Norte

A região deve ter sol entre algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Em Tramandaí, a mínima atinge os 18ºC e a máxima, os 24ºC.

Litoral Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com pouca nebulosidade. Em Rio Grande, o dia começa com 19ºC e pode chegar aos 23ºC.

Região Central

A previsão indica que o dia será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, são esperadas pancadas de chuva. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 18ºC e 28ºC.

Região Norte

O sol deve aparecer entre muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com nebulosidade. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 14ºC e 26ºC.

Região Noroeste

A região deve ter sol entre muitas nuvens durante pela manhã. A chuva chega à tarde. Noite com chuva intermitente. Em Santa Rosa, o dia começa com 17ºC e pode chegar aos 24°C.

Região Sul

Sol o dia todo, com muitas nuvens de manhã. À noite, pancadas de chuva. Em Canguçu, o termômetro varia entre 17ºC e 24ºC.

Serra

Terça-feira de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 14ºC e 26ºC.

*Produção: Carolina Dill

