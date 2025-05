Chuva retorna ao RS após fim de semana de sol e calor

Pancadas atingem regiões de forma generalizada na quarta-feira (7). Mateus Bruxel / Agencia RBS

Depois de um fim de semana de sol e calor próximo aos 30°C em algumas regiões, o Rio Grande do Sul volta a ter chuva ao longo da próxima semana.

Conforme o Climatempo, uma frente fria se espalha a partir de segunda (5), provocando pancadas generalizadas no Estado ao longo da quarta-feira (7). Os dias seguem amenos na semana.

Como fica o tempo no RS

A instabilidade começa pelas regiões Oeste, Campanha e Sul, com previsão de pancadas de intensidade moderada a forte ainda na segunda-feira (5). Nas demais regiões, o tempo segue firme e a semana inicia com as temperaturas em elevação. Na Serra, a madrugada e o início da manhã seguem frios, mas, ao longo do dia, esquenta.

Porto Alegre: mínima de 14ºC e máxima de 28ºC

Dom Pedrito: mínima de 16ºC e máxima de 24ºC

Caxias do Sul: mínima de 14ºC e máxima de 26ºC

Quaraí: mínima de 18ºC e máxima de 26ºC

Pelotas: mínima de 15ºC e máxima de 25ºC

Na terça-feira (6), além da faixa Oeste, a chuva passa a se concentrar nas Missões e na região Central, impulsionada por umidade vinda do norte do país. Nas demais áreas, o sol ainda predomina ao longo do dia, sem previsão de chuva.

Ijuí: mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

Santa Maria: mínima de 17ºC e máxima de 28ºC

Rio Grande: mínima de 20ºC e máxima de 23ºC

Uruguaiana: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

Bagé: mínima de 16ºC e máxima de 26ºC

Na quarta-feira (7), contudo, a instabilidade ganha força com o avanço de uma nova frente fria e a chuva se espalha por todo o Estado ao longo do dia. Na metade Norte, as pancadas devem chegar pela noite.

Passo Fundo: mínima de 17ºC e máxima de 24ºC

Cruz Alta: mínima de 17ºC e máxima de 21ºC

Gramado: mínima de 16ºC e máxima de 26ºC

São Borja: mínima de 20ºC e máxima de 23ºC

Santa Vitória do Palmar: mínima de 18ºC e máxima de 23ºC

Depois de uma breve trégua na quinta-feira (8) na maior parte das regiões, a tendência é de que a instabilidade retorne ao longo da sexta (9).

Canoas: mínima de 19ºC e máxima de 28ºC

Santiago: mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

Erechim: mínima de 16ºC e máxima de 27ºC

Itaqui: mínima de 21ºC e máxima de 29ºC

Camaquã: mínima de 18ºC e máxima de 25ºC