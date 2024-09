Camaquã cancela aulas e pede apoio da Defesa Civil nacional após temporal provocar danos

A prefeitura de Camaquã, no sul do Estado, suspendeu as aulas da rede municipal até a próxima segunda-feira (30) e estima que centenas de casas tenham sido destelhadas após temporal na madrugada desta quarta-feira (25). O município decretou situação de emergência e encaminhou um ofício à Defesa Civil nacional em busca de apoio. O documento solicita itens como lonas, telhas, água, colchões, roupas de cama, materiais limpeza, alimento e apoio com mão de obra.