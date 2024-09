As buscas a um homem de 68 anos que desapareceu após um barco pesqueiro naufragar no Rio Mampituba, entre Torres, no litoral norte do Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina, foram retomadas na manhã desta sexta-feira (6). Ele é natural de Rio Grande, no sul do Estado. O nome dele não foi divulgado.