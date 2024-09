Pesquisa Notícia

Mais da metade dos proprietários de motocicleta não tem habilitação, aponta Secretaria Nacional de Trânsito

Dados do estudo mostram que atualmente a categoria representa 28% do total da frota nacional de veículos do país

10/09/2024 - 13h39min Atualizada em 10/09/2024 - 13h42min