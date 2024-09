A venda de veículos retraiu em agosto, a Fiat manteve a liderança por 44 meses e a picape Strada, o carro mais vendido no país, bateu recorde de registros. O menor número de dias úteis em relação a julho comprometeu o desempenho do mês, mas houve significativo crescimento em relação a agosto de 2023 e no resultado acumulado do ano.