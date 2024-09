A F-150 atualizada com aperfeiçoamentos no visual, equipamentos e tecnologia chega ao Brasil em pré-venda. As duas versões da picape mais vendida do mundo mantém o mesmo conjunto propulsor. As primeiras unidades serão entregues entre outubro e novembro. Em pré-venda, a nova Ford F-150 nas versões Lariat e Lariat Black tem preço de R$ 519.990, o mesmo do modelo anterior Platinum.