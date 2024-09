As picapes, os utilitários esportivos e os automóveis Fiat, Jeep e Ram puxaram a venda da Stelantis na 47ª Expointer. A participação do conglomerado cresceu 27% com 1.586 unidades. O destaque foi a Fiat que com 1.027 veículos avançou 44% em relação a 2023.