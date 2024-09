O governo estadual fará nesta sexta-feira (27) mais uma entrega de moradias provisórias para famílias que perderam as casas durante a enchente. Em uma cerimônia prevista para iniciar às 10h30min, com a presença do governador Eduardo Leite e do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Carlos Gomes, serão entregues 86 destas residências a moradores de Estrela, no Vale do Taquari.