Em entrevista ao programa Faixa Especial, da Rádio Gaúcha, no domingo (8), o especialista em segurança de voo, comandante Fábio Borille, detalhou o relatório preliminar do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) sobre a queda do avião da Voepass, divulgado na sexta-feira (6) pela Força Aérea Brasileira (FAB).