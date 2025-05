Alagamento provoca suspensão parcial dos atendimentos no Centro Especializado de Saúde de Caxias

Servidores colocaram aviso em uma das entrada do local. Juliano Gambini / RBS TV

Os atendimentos do Centro Especializado de Saúde (CES), na Rua Sinimbu, em Caxias do Sul, estão parcialmente suspensos. De acordo com a secretaria Municipal da Saúde (SMS), foi constatado, na manhã desta segunda-feira (12), um alagamento em parte do prédio, causado por um vazamento de água.

Durante o turno da manhã, os serviços ficaram interrompidos. Contudo, a partir do meio-dia, as farmácias do local voltarão a receber usuários, conforme a SMS.

A pasta detalha que o acesso à Farmácia Básica ocorre pela porta frontal. Para as farmácias Especializada e do Componente Estratégico, a entrada é pela garagem. Uma das aberturas (foto) seguirá fechada, em razão dos transtornos. Servidores da SMS orientam o público no estabelecimento.

Equipes trabalham na limpeza. Danos causados estão sendo levantados. Secretaria Municipal da Saúde / Divulgação