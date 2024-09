Da decolagem à queda Notícia

Minuto a minuto, veja o que foi registrado na cabine do avião da Voepass que caiu em Vinhedo

Relatório preliminar da investigação do Cenipa foi divulgado nesta sexta-feira e traz a sequência de fatos que culminou com o impacto da aeronave em solo no dia 9 de agosto, vitimando 62 pessoas

06/09/2024 - 21h59min Atualizada em 09/09/2024 - 22h06min