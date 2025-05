Ucrânia aguarda resposta da Rússia sobre reunião presencial de Zelensky e Putin

A Rússia lançou mais de 100 drones contra a Ucrânia durante a noite, informou o Kiev nesta segunda-feira (12), enquanto aguarda uma resposta à proposta de Volodimir Zelensky de se encontrar pessoalmente com Vladimir Putin esta semana.

No sábado, Kiev e seus aliados pediram um cessar-fogo "abrangente e incondicional" de 30 dias a partir desta segunda-feira, o que eles consideram uma pré-condição para iniciar negociações de paz diretas.

Até agora, a Rússia não respondeu à oferta feita no domingo pelo presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, de manter negociações "presenciais" com seu homólogo russo Vladimir Putin, nem ao ultimato para interromper os combates por um mês.

"O tempo está se esgotando" para a Rússia aceitar o cessar-fogo antes de terça-feira, alertou o governo alemão, acrescentando que, se Moscou não cumpri-lo, os europeus continuarão com os "preparativos" para adotar novas sanções contra a Rússia.

Segundo a Força Aérea, os russos lançaram 108 drones explosivos. As autoridades locais relataram pelo menos uma morte e seis feridos no leste do país, além de danos à infraestrutura ferroviária e prédios residenciais.